ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات وبيعها خردة فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتفكيكها وبيعها قطع غيار بوادى النطرون.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون من إدارة شرطة النجده بوجود سيارة متروكة بطريق بني سلامة بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وبالفحص تبين أن السيارة "ميكروباص صغير" بدون لوحات معدنية بيضاء اللون "بدون إطارات أو موتور" وتم التعامل معها وتفتيشها والتحفظ عليها.

وبالكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر جنح قسم شرطة العمرانية جيزه عن بلاغ المواطن "ب إ ب".

كما تمكن ضباط مركز شرطة وادى النطرون والقوة المرافقة والمعينين خدمة القول الأمنى للمرور وتأمين منطقة الأديرة بدائرة المركز من ضبط سيارة "نصف نقل" بيضاء اللون قيادة "ب م م" 26 سنة سائق وبرفقته كل من "ع م ح ع"31 سنة عاطل، "ر ح إ" 29 سنة عاطل، "م ع ف ر" 42 سنة عاطل محمل بالصندوق الخلفى لها 4 إطارات، موتور سيارة خاصة بالسيارة الأولى المعثور عليها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة الأولى المشار إليها وحضورهم بها لمكان العثور عقب فشلهم فى التصرف فيها بالبيع وقيامهم بفك الموتور والإطارات الخاصة بها لبيعها قطع غيار، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.