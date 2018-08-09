صور.. مظاهرات نسائية فى البرازيل احتجاجا على قانون تجريم الإجهاض

كتب عبد الوهاب الجندى

تظاهر مئات الفتيات فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، للمطالبة بشرعية الإجهاض التى تجرمه قوانين الدولة فى البرازيل، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

وحمل المتظاهرات الذين تجمعوا فى ساحات مدينة ريو دى جانيرو، لافتات مناهضة لقانون تجريم عملية الإجهاض، مطالبين الدولة بضرورة إلغاء القانون.

يعتبر إجراء عمليات الإجهاض فى البرازيل غير قانونى إلا فى الحالات القصوى، وتشير التقارير إلى أن مليون امرأة تقريبا تخضعن لعمليات إجهاض سنويا، وأن 15% من النساء فى البلاد قد خضعن للعملية، كثيرات منهن ينتهى الحال بهن إلى المستشفيات بسبب مضاعفات العملية.



بعض من أشكال المطالبة بالإجهاض



جانب من التظاهرات



شابة في المظاهرات



شعار التظاهر على فم فتاة



علامة الإنوثة على عين فتاة



فتاة تلون وجهها



فتاة مشاركة في التظاهرات



مشاركة كبيرة فى التظاهر



مظاهرات الإجهاض