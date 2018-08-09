صور.. شهيد و 6 مصابين فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على غزة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب على الغندور 30 عاما شمال قطاع غزة، فيما أصيب 6 آخرون، إثر القصف الإسرائيلى المتواصل على مناطق متفرقة من رفح جنوب قطاع غزة إلى جباليا شمالا.

وأغارت الطائرات الحربية على موقع للمقاومة الفلسطينية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة "معا" إن دوى انفجار كبير سمع فى مدينة رفح ناجم عن اطلاق الطائرات الحربية صواريخها صوب موقع المقاومة الفلسطينية.

وكما أغارت الطائرات الحربية على منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بسبعة صواريخ ثم عادت وقصفت موقعا للمقاومة بثلاثة صواريخ ما الحق أضرارا مادية.

وكانت طائرة استطلاع قصفت موقعا للمقاومة ببيت لاهيا، وقصفت طائرات الاحتلال موقعا غرب مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال الحربى معملا للباطون بـ ٣ صواريخ، إضافة إلى ٣ صواريخ استطلاع شمال غرب مدينة غزة.



النيران



جانب من القصف الإسرائيلي