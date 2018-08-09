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صور.. شهيد و 6 مصابين فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على غزة

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:25 ص
صور.. شهيد و 6 مصابين فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على غزة قصف غزه
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب على الغندور 30 عاما شمال قطاع غزة، فيما أصيب 6 آخرون، إثر القصف الإسرائيلى المتواصل على مناطق متفرقة من رفح جنوب قطاع غزة إلى جباليا شمالا.

وأغارت الطائرات الحربية على موقع للمقاومة الفلسطينية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة "معا" إن دوى انفجار كبير سمع فى مدينة رفح ناجم عن اطلاق الطائرات الحربية صواريخها صوب موقع المقاومة الفلسطينية.

وكما أغارت الطائرات الحربية على منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بسبعة صواريخ ثم عادت وقصفت موقعا للمقاومة بثلاثة صواريخ ما الحق أضرارا مادية.

وكانت طائرة استطلاع قصفت موقعا للمقاومة ببيت لاهيا، وقصفت طائرات الاحتلال موقعا غرب مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال الحربى معملا للباطون بـ ٣ صواريخ، إضافة إلى ٣ صواريخ استطلاع شمال غرب مدينة غزة.

النيران
النيران

 

جانب من القصف الإسرائيلي
جانب من القصف الإسرائيلي

 

جانب من القصف
جانب من القصف

 


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قصف الاحتلال الإسرائيلى على غزة

قصف

الاحتلال الإسرائيلى

غزة




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