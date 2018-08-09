صور.. شرطة التموين تضبط صاحب شركة استيراد قبل ترويج مستحضرات تجميل مجهولة

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، فى القبض على "محمد ي م ف" 39 سنة، صاحب شركة استيراد وتوكيلات تجارية، بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر أول، لحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير المصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم استهداف المتهم بمأمورية، وعثر بداخل الشركة على 1062 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.