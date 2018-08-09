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صور.. حملة للقضاء على الكلاب الضالة بإحدى قرى كفر الزيات بالغربية

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:43 ص
صور.. حملة للقضاء على الكلاب الضالة بإحدى قرى كفر الزيات بالغربية حملة للقضاء على الكلاب الضالة باحدى قرى كفر الزيات بالغربية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة الطب البيطرى بمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حملة مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بقرية أكوا الحصة التابعة لمركز كفر الزيات، بعد أن تعددت الشكاوى المقدمة من أهالى القرية، بوجود كلاب ضالة كثيرة، وتهاجم المواطنين.
 
على الفور، كلف الدكتور عثمان شعلان رئيس المركز والمدينة، إدارة الطب البيطرى بكفر الزيات، بعمل حملة للقضاء على الكلاب الضالة بالقرية، والتى قامت بشن حملة من الطب البيطرى بكفر الزيات للقضاء على الكلاب الضاله بالقرية.
 
حملة للقضاء على الكلاب الضالة باحدى قرى كفر الزيات بالغربية (1)
حملة للقضاء على الكلاب الضالة باحدى قرى كفر الزيات بالغربية

حملة للقضاء على الكلاب الضالة باحدى قرى كفر الزيات بالغربية (2)
حملة للقضاء على الكلاب الضالة باحدى قرى كفر الزيات بالغربية 

حملة للقضاء على الكلاب الضالة باحدى قرى كفر الزيات بالغربية (3)
حملة للقضاء على الكلاب الضالة باحدى قرى كفر الزيات بالغربية 

حملة للقضاء على الكلاب الضالة باحدى قرى كفر الزيات بالغربية (4)
حملة للقضاء على الكلاب الضالة باحدى قرى كفر الزيات بالغربية 

 


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