صور.. إخماد حريق إندلع بأحد معارض بيع السلع أمام مبنى محافظة مطروح

مطروح - حسن مشالي

تمكنت قوات الحماية المدنية، منذ قليل من إخماد حريق إندلع فى معرض لبيع السلع المختلفة، أمام مبنى ديوان محافظة مطروح، وأسفر الحريق عن خسائر مادية وعدم وقوع خسائر فى الأرواح.

والتهمت النيران عدداً من الباكيات فى "المعرض الصينى الصيفى" بسبب ماس كهربائي فى المعرض، حيث أشارت المعاينة الأولية إلى ذلك.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية القيادات الأمنية لمكان الحريق، والسيطرة عليه بعدما أتى على كمية من البضائع، إضافة إلى سرادق المعرض.