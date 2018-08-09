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صور.. إخماد حريق إندلع بأحد معارض بيع السلع أمام مبنى محافظة مطروح

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:16 م
صور.. إخماد حريق إندلع بأحد معارض بيع السلع أمام مبنى محافظة مطروح جانب من إخماد الحريق
مطروح - حسن مشالي
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تمكنت قوات الحماية المدنية، منذ قليل من إخماد حريق إندلع فى معرض لبيع السلع المختلفة، أمام مبنى ديوان محافظة مطروح، وأسفر الحريق عن خسائر مادية وعدم وقوع خسائر فى الأرواح.
 
والتهمت النيران عدداً من الباكيات فى "المعرض الصينى الصيفى" بسبب ماس كهربائي فى المعرض، حيث أشارت المعاينة الأولية إلى ذلك.
 
وانتقلت سيارات الحماية المدنية القيادات الأمنية لمكان الحريق، والسيطرة عليه بعدما أتى على كمية من البضائع، إضافة إلى سرادق المعرض.
 
 
الحماية المدنية تخمد حريق اندلع بأحد معارض بيع السلع بمطروح
الحماية المدنية تخمد حريق إندلع بأحد معارض بيع السلع بمطروح

الحماية المدنية بمطروح تخمد الحريق والمواطنون يتابعون
جانب من الحادث

اللحظات الاولى لوقوع الحرق بمعر السلع مطروح
اللحظات الأولى لوقوع الحريق بمعرض السلع مطروح

اثار الحريق والتهام البضائع وسرادق المعرض
أثار الحريق والتهام البضائع وسرادق المعرض
 

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