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"صحة الاسكندرية": إعدام 45 ألف كيلو مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمى

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:28 ص
"صحة الاسكندرية": إعدام 45 ألف كيلو مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمى الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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أكد الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، إنه تم المرور على 668 منشأة وسحب 1831 عينة، وتم إعدام نحو 45705 كجم من الأغذية المطهية والخضروات والمخللات وأغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 160 لتر عصائر ومشروبات محظورة.

وأضاف أبو سليمان فى بيان أنه خلال شهر يوليو الماضى تم تحرير 1099 محضرًا لعدم وجود اشتراطات صحية، ولعدم حمل شهادة صحية، كما تم غلق 233 منشأة بدون ترخيص، وتم 393 رسالة تحت التحفظ ، فيما تم استخراج عدد 6488 شهادة صحية .

 

 

 

 
 

 
 
 

 


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