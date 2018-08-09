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الخميس، 09 أغسطس 2018 01:40 م
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سقوط 7 متهمين بينهم ربة منزل بحوزتهم هيروين وحشيش واستروكس بالإسماعيلية

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:35 م
سقوط 7 متهمين بينهم ربة منزل بحوزتهم هيروين وحشيش واستروكس بالإسماعيلية العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 7 متهمين بينهم ربة منزل بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والحشيش ومخدر الاستروكس بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهمة "ريهام.ش.ع"34 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز التل الكبير بحوزتها كمية من مخدر الهيروين وهاتف محمول والمتهم "أحمد.م.ح"34 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته 65 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "وائل.ع.ل"37 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عمر.م.م"21 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم اول الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "سمير.ل.ح"42 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ابراهيم.ا.ا"37 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول اثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية والمتهم "محمود.ح.غ"24 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالى 320 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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