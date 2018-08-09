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سفارة أمريكا تنشر صورة من توقيع "شكرى" فى الـGuest Book الخاص بنظيره الأمريكى

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:37 م
سفارة أمريكا تنشر صورة من توقيع "شكرى" فى الـGuest Book الخاص بنظيره الأمريكى سامح شكرى
كتبت: إنجى مجدى
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نشرت صحفة السفارة الأمريكية على إنستجرام صورة لتوقيع وزير الخارجية سامح شكرى، فى الـ”GuestBook” الخاص بنظيره الأمريكى مايك بومبيو وذلك على هامش لقاء جمع الوزيرين فى واشنطن، أمس الأربعاء. 
 
 
وألتقى شكرى نظيره الأمريكى فى وزارة الخارجية الأمريكية فى اجتماع بحثا فيه عدد من الأمور، فبحسب إفادة صحفية، قالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزيرين بحثا الشراكة القوية بين مصر والولايات المتحدة والمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والتعاون الوثيق على صعيد القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية، بما فى ذلك سوريا وليبيا، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
 
 
 
وأضافت أنهما ناقشا الدور الحيوى للمجتمع المدنى فى مصر وأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أعرب كلا من شكرى وبومبيو عن تطلعهما لعقد الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة فى واشنطن، فى وقت لاحق من العام الجارى.
 

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