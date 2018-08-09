سعر الريال السعودى اليوم الخميس 9-8-2018

كتبت- هبة حسام

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم الخميس 9-8-2018، حيث لم يتغير سعر الريال اليوم عن السعر الذى سجله فى ختام تعاملات الأمس.

ثبت سعر الريال السعودى فى التعاملات اليومية لليوم الخميس، مسجلاً 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى عدد من البنوك والتى جاء فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، والتى سجل فروقاً طفيفة فيما بينها "من بنك لآخر"، وذلك بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.74 جنيه للشراء، و 4.82 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى "فى آخر تحديثات له".

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

4.74 جنيه للشراء

4.82 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع