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الخميس، 09 أغسطس 2018 02:28 م
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رئيس جامعة دمنهور يستقبل لجنة التعلم المدمج للجامعات

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:19 م
رئيس جامعة دمنهور يستقبل لجنة التعلم المدمج للجامعات رئيس جامعة دمنهور يستقبل لجنة التعلم المدمج للجامعات
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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استقبل الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور "لجنة التعلم المدمج للجامعات " لدراسة الوضع الراهن وتقييم النواحى التكنولوجية والت أكد من توافر البيئة التكنولوجية اللازمة للوقوف على إمكانية تطبيق نظام التعلم المدمج من عدمه.
 
شملت اللجنة الدكتور محمد الدسوقى أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان، والدكتور إسماعيل جمعه أستاذ التجارة بجامعة الإسكندرية، والدكتور رامى إسكندر مدير المركز القومى للتعلم الإلكترونى، والدكتورة نانسى الدمرداش إستشارى بالمركز القومى للتعلم الإلكترونى والمهندسة نعمة عجيب مهندسة ومدير نظم بالمجلس الاعلى للجامعات، وبحضور الدكتور محمد فوزى والى أستاذ تكنولوجيا المعلومات بكلية التربية جامعة دمنهور، والدكتور زكريا الزرقا المدير التنفيذى لمركز التعليم المفتوح بالجامعة والدكتور أحمد الخمارى أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى ومدير إدارة المشروعات.
 
و أكد الدكتور عبيد صالح على ضرورة قيام أعضاء هيئة التدريس بالتدريب الجيد على نظام التعلم المدمج لتحويل المقررات الدراسية الجامعية للطالب من الكتب الورقية إلى الإلكترونية من خلال هذه الدورات المقدمة لهم و تقديم كافة المقترحات والأفكار الجديدة والمطورة وطرحها لتطبيق ما يصلح منها وحثهم على إيجاد أفكار خارج الصندوق للنهوض بالتعليم بالجامعة.
 
كما تم التأكيد على أن الهدف من سلسة هذه الدورات المقدمة فى برنامج التعلم المدمج هو تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفيه تصميم وتطوير و إدارة المقرر الإلكترونى المدمج والدمج بين face to face و on line فى المقررات الإكترونية والتعرف على فوائد التعلم المدمج وكيفية تنمية مهارات الطلاب والتعرف على عناصر بيئة التعلم المدمج والعوامل التى تزيد من فاعليته ونماذجه و التعرف على مفهوم أنظمة إدارة التعلم الإلكترونى ومميزات الmoodle.
 

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