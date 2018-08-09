رئيس البرلمان العربى يثمن جهود السعودية لتيسير الحج على ضيوف الرحمن

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أشاد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، بإتمام المملكة العربية السعودية استعداداتها واستقبالها لموسم الحج هذا العام.

وأكد السلمى - فى تصريح اليوم الخميس - أن المملكة العربية السعودية دائمًا على قدر مسؤولية هذا الحدث الكبير وهو تنظيم وتسهيل وتيسير الحج لملايين ضيوف الرحمن.

وقال السلمي: "إنها مسؤولية كبيرة وعظيمة تتشرف المملكة العربية السعودية بالقيام بها على أكمل وجه".

وأضاف، أن البرلمان العربى يثمن عاليًا الأعمال والجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية لتيسير مشاعر الحج، مبرزا التميز الذى تشهده استعدادات المملكة للحج والخدمات التى تقدمها لضيوف الرحمن فى كل عام عن سابقه.