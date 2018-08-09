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دبلوماسى تركى يبحث مع مسئول أمريكى بواشنطن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:14 ص
دبلوماسى تركى يبحث مع مسئول أمريكى بواشنطن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين ترامب واردوغان
(أ ف ب)
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التقى دبلوماسى تركى رفيع مسؤولاً أمريكيًا فى وزارة الخارجية فى واشنطن، فى محاولة لنزع فتيل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بعد احتجاز القس الأمريكى أندرو برانسون.

واجتمع نائب وزير الخارجية التركى سادات أونال بمساعد وزير الخارجية الأميركى جون سوليفان، قبل ظهر الأربعاء. ولم يدل المسؤول التركى بأى تصريح لدى وصوله أو بعد انتهاء اللقاء.

من جهتها اكتفت وزارة الخارجية الأمريكية بالإشارة فى بيان إلى أنّ الرجلين "ناقشا مجموعة من القضايا الثنائية، من بينها (قضية) القس برانسون".

وتمر الولايات المتحدة وتركيا منذ أيام فى أسوأ أزمة بينهما منذ عقود. وفى الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين، وردّت أنقرة بإجراء مماثل.

وقد تصاعد التوتر بشكل حاد الأسبوع الماضى بسبب تطورات احتجاز برانسون الذى تتهمه السلطات التركية بـ"الإرهاب" و"التجسس".

وبرانسون الذى ينفى بشدة هذه الاتهامات، بات قيد الإقامة الجبرية منذ أواخر يوليو بعد عام ونصف عام من السجن.

 


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