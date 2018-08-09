خامنئى يقلل من العقوبات الأمريكية: إيران لا تخشى شيئاَ

بيروت (رويترز)

نقل تقرير على الموقع الالكترونى للزعيم الإيرانى الأعلى على خامنئى، عنه قوله إنه لا يوجد ما يثير قلق طهران، فى إشارة إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية هذا الأسبوع.

ودفعت العقوبات التى فرضتها واشنطن البنوك والكثير من الشركات حول العالم إلى خفض تعاملاتها مع إيران بالفعل. وتعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الثلاثاء بمنع الشركات التى لها معاملات تجارية مع إيران من التعامل مع الولايات المتحدة.

وذكر الموقع أن خامنئى قال فى الآونة الأخيرة "لا تقلقوا على الإطلاق فيما يتعلق بوضعنا. لا أحد يستطيع فعل شيء"، ونقل الموقع عن خامنئى قوله فى تعليقات جاءت فيما يبدو بعد يوم من بدء تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة "يمكنهم أن يطمئنوا. لا شك فى ذلك".

وكان المسؤولون الأمريكيون قالوا فى الأسابيع القليلة الماضية إنهم يستهدفون الضغط على الدول للتوقف عن شراء النفط الإيرانى فى محاولة لإجبار طهران على وقف برامجها النووية والصاروخية وتدخلها فى الصراعات الإقليمية فى سوريا والعراق.

وقال ترامب فى تغريدة أمس "هذه هى العقوبات الأشد صرامة على الإطلاق"، وفى إطار منفصل، أفادت صحيفة إيرانية بأن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قال إن خطة الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما لن تنجح.