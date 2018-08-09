حصاد الأخبار..الصحة تضخ 750 ألف عبوة أنسولين مستورد خلال 48 ساعة بالأسواق

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 36 درجة

"الإسكان" تبيع 2340 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة في أسبوع

صور.. خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق جامعة الأزهر 2018

ذروة تساقط شهب البرشاويات 2018 تمطر سماء الوطن العربى الأحد المقبل

وزارة الصحة تعلن عن وفاة رابع حاج مصرى بالسعودية

"الزراعة" تبدأ اليوم مباحثات مع جنوب أفريقيا لفتح أسواقها لصادرات المانجو

5 مدن جديدة تطرح بيع ورش ومحلات ووحدات إدارية ومقابل انتفاع لملاعب وحضانات

المجلس القومى للمرأة يهنئ أول قاضية رئيس محكمة

جهاز مدينة العبور يعلن بدء تشطيب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

الرى تخفض المنصرف من مياه النيل خلف السد العالى مع قرب انتهاء الزراعات الصيفية

الزراعة تطرح 2775 رأس أغنام وعجول أضاحى بسعر 57 جنيها للكيلو القائم

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

جهاز مدينة الشروق ينفذ أعمال تطوير المناطق والمربعات السكنية

"العامة لتجارة الجملة" تبدأ صرف سلع مدعمة بـ 700 مليون جنيه بالوجه البحرى

التعليم تؤكد انتهاء تدريب المعلمين على النظام الجديد قبل أول سبتمبر

الصحة تضخ 750 ألف عبوة أنسولين مستورد خلال 48 ساعة بالأسواق