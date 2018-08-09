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حصاد الأخبار..الصحة تضخ 750 ألف عبوة أنسولين مستورد خلال 48 ساعة بالأسواق

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:46 م
حصاد الأخبار..الصحة تضخ 750 ألف عبوة أنسولين مستورد خلال 48 ساعة بالأسواق الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

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الصحة تضخ 750 ألف عبوة أنسولين مستورد خلال 48 ساعة بالأسواق

 


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أنسولين

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