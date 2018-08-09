حريق سينما ريفولى.. المعاينة تكشف تخطى خسائر الحريق لأكثر من مليون

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية، فى حريق سينما ريفولى، عن أن الحريق أتى على صالة العرض، كما أتت النيران على بعض أعمال التطوير والإنشاء التى كان من المقرر عملها بهذه الفترة، وقدرت الخسائر الأولية والتى تخطت أكثر من مليون جنيه، فيما قررت النيابة استدعاء العاملين لسماع أقوالهم، وسرعة تقرير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق الرئيسية.

وقالت مصادر، إن معاينة النيابة العامة أكدت على أن الحريق بدأ أعلى المكان بسبب وجود كمية كبير من الأخشاب القديمة المتراكمة وهى ما أدت إلى استمرار اشتعال النيران بالمكان، بعد أن انتشرت السنة اللهب، فيما قالت المعاينة المبدئية ن ماس كهربائى سبب الحريق.

وتنتظر النيابة تقرير المعمل الجنائى والأدلة الجنائية لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء الحريق الذى كشفت حصر خسائره المبدئية أكثر من مليون جنيه، مؤكدًا على أن السينما كانت مغلقة للتجديدات وأن النيران أتت على المحتويات الجديدة التى كان من المقرر تركيبها.

وأكدت المعاينة، على أن أجزاء كبيرة من السينما تلفت بالكامل بسبب سرعة انتشار النيران، كما أن الحريق امتد للجزء العلوى من المبنى حتى وصل إلى السطح، وسيتم استدعاء العاملين بالسينما لسماع أقوالهم فى الواقعة، ويعمل رجال الأدلة الجنائية على رفع البصمات.

وانتقل فى الساعات الأولى من صباح يوم الاربعاء، رجال المعمل الجنائى إلى موقع حريق سينما ريفولى بمنطقة التوفيقية وسط القاهرة، وذلك لإجراء معاينة للحريق الذى شب بالسينما، وأسفر عن تآكل صالة العرض بالكامل والدور العلوى للسينما، وذلك للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.

على الفور قام الأهالى بمحاولة إخماد النيران إلا أنهم فشلوا فى ذلك، وقاموا بإبلاغ إدارة الحماية المدنية التى قامت بالدفع بالعديد من سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومحاصرة ألسنة اللهب.

وكانت منطقة التوفيقية قد شهدت نشوب حريق هائل داخل سينما ريفولى بمنطقة التوفيقية وسط القاهرة، نتج عن الحريق احتراق معظم أجزاء السينما، وذلك عقب انتشار ألسنة اللهب إلى باقى السينما، وانتقل اللواء هشام لطفى، مساعد مدير أمن القاهرة، إلى مكان الحريق، لمتابعة عملية إخماد النيران.