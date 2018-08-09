جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان تنفذ شبكة صرف صحى لـقرية الكوله بأخميم

كتب بيتر إبراهيم

جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان تقوم بتنفيذ شبكة صرف صحي كاملة لخدمة 1800منزل بتكلفة 100 مليون جنيه لـقرية الكولة مركز اخميم محافظة سوهاج. بالتعاون مع جمعية تروس وتحت إشراف شركة مياه الشرب بالمحافظة.



قرية الكوله

وقد قام أمس الدكتور عبدالقوي خليفة وسيادة اللواء / محمد البدري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والدكتور / خالد حسن مدير مشروعات جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان بزياره لموقع قرية الكوله مركز اخميم محافظة سوهاج، وعقد اجتماع بالموقع لجميع الجهات العاملة على المشروع ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها . واشاد الدكتور عبدالقوي خليفة بجوده الاعمال والجهد المبذول من جميع الأطراف في المشروع .



قرية الكوله

و تأتى جهود جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان فى هذا الشأن انطلاقاً من مهمتنا فى الارتقاء وإنشاء العديد من المشروعات التى تساهم فى توفير العديد من الخدمات التى تساهم فى الحفاظ على صحة المصريين، وكخطوة استباقية للوقاية من الامراض وإيماناً بدورها فى محاربة كل مصادر التلوث، للمساهمة فى القضاء على ( سرطان الفقر – سرطان الجهل – سرطان المرض ) وتوفير حياة آدمية يستحقها أهالينا فى قرى مصر.



قرية الكوله

و تهدف الجمعية بالتعاون مع أجهزة الدولة الى الانتهاء من المشروعات بأسرع وقت و تعد هذه الجهود مبادرة نموذجية تعكس قوة العلاقة بين الأجهزة الحكومية والمجتمع المدنى ..وتعمق فكرة مشاركة المجتمع المدنى فى مشروعات التنمية..والتى لا تستطيع أى حكومة فى العالم أن تقوم بها بمفردها .