تقارير ترجح تأجيل مباراة فى دورى أوروبا بسبب صواريخ غزة على جنوب إسرائيل

كتب : أحمد جمعة

قالت تقارير إعلامية فلسطينية، إنه من المتوقع تأجيل مباراة فريق هبوعيل بئر السبع الإسرائيلى ونظيره أبويل نيقوسيا القبرصى فى دورى أوروبا، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، بسبب توتر الوضع الأمنى جنوب إسرائيل وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

ونقلت وكالة سوا الإخبارية عن صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن الوضع الأمنى المتوتر فى الجنوب قد يتسبب بإلغاء مباراة فريق هبوعيل بئر السبع وفريق أبويل المقررة انعقادها اليوم الساعة 8 مساء للتأهل لدورى أوروبا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن لاعبى فريق أبويل القبرصى هربوا إلى الملاجئ فى بئر السبع خلال استعداداتهم لخوض المباراة مع فريق هبوعيل بئر السبع، وذلك بعد سماع صوت صافرات الإنذار، مشيرة إلى أن المباراة مقرر إقامتها فى مدينة بئر السبع، مرجحة بأن يقوم اتحاد كرة القدم "الفيفا" إلى تأجيلها.