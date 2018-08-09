تظاهرة بحرية بغزة السبت المقبل رفضا لحصار الاحتلال الإسرائيلى

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أعلنت هيئة الحراك الوطنى لكسر الحصار فى غزة، اليوم الخميس، عن انطلاق تظاهرة بحرية يوم السبت المقبل؛ رفضًا لاستمرار الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع منذ 11 عامًا.

ومن المقرر أن تنطلق التظاهرة، من ميناء مدينة غزة نحو الحدود البحرية الشمالية للقطاع، بحسب الهيئة.

وقال بسام المناصرة، المتحدث باسم الهيئة، خلال مؤتمر صحفى عقدته الهيئة بميناء غزة "تنطلق عصر يوم السبت المقبل، تظاهرة بحرية من ميناء مدينة غزة نحو الحدود البحرية الشمالية".

وتابع المناصرة "هذا الحراك يمثل خطوة فى إطار برنامج متكامل لتحقيق جملة أهداف وعلى رأسها كسر الحصار مرة واحدة وللأبد".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، قد أعلنت فى وقت سابق، عن استشهاد 3 فلسطينيين جراء الغارات التى شنتها إسرائيل على القطاع، منذ مساء أمس، بينهم سيدة حامل بالشهر التاسع وطفلتها (عام ونصف)، وأصيب 12 آخرون بجروح مختلفة.

وطالب المناصرة المجتمع الدولى بـ"ضرورة توفير حقوق الشعب الفلسطينى وكسر حصاره البحرى المفروض عليه".

كما أكد على مطالب هيئته بضرورة "تدشين خط ملاحة بحرى من خلال ميناء بحرى يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي".

ولفت إلى أن ذلك المطلب "ينسجم مع القوانين الدولية ويتفق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان".