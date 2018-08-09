ترامب يحدد 2020 هدفا لإنشاء قوة فضاء عسكرية أمريكية

(رويترز)

طرحت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس خطة طموحة لإنشاء فرع سادس للجيش الأمريكى يعرف باسم "قوة الفضاء" بحلول عام 2020 بغية تحسين سبل مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة، لكن المقترح بحاجة لموافقة الكونجرس المنقسم بشأنه.

ويرى منتقدون أن إنشاء قوة فضاء لا داعى لها ومكلفة وعديمة الجدوى إذا ما قورنت بتأسيس سلاح الجو عام 1947.

وستكون قوة الفضاء مسؤولة عن مجموعة من القدرات العسكرية الأمريكية الحيوية فى الفضاء، والتى تشمل كل شيء من الأقمار الصناعية التى يعمل بها نظام تحديد المواقع العالمى (جي.بي.إس) إلى أجهزة الاستشعار التى تساعد فى رصد إطلاق الصواريخ.

ووصف مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى فى خطاب بوزارة الدفاع (البنتاجون) إنشاء القوة بأنها "فكرة حان وقتها".

وقال بنس "الجيل التالى من الأمريكيين سيواجه التهديدات المستجدة فى الفضاء الفسيح مرتديا زى جيش الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أن على الكونجرس أن يتحرك الآن لإنشاء الإدارة وتمويلها.

أما ترامب، المنادى بالفكرة، فكتب على تويتر قائلا "قوة فضاء بلا حدود".

وجاءت تعليقات بنس وترامب متزامنة مع إصدار وزارة الدفاع تقريرا يوضح الخطوات اللازمة لإنشاء قوة فضاء، وهو أمر لا تتمتع بصلاحية فعله من تلقاء نفسها.

بيد أن نسخة من تقرير البنتاجون راجعتها رويترز شملت خطة لإنشاء قيادة قتالية موحدة، تعرف باسم قيادة الفضاء الأمريكية، بنهاية 2018. وأيد وزير الدفاع جيم ماتيس الخطة أمس الثلاثاء.

وأوصى تقرير البنتاجون بأن تكون القيادة الموحدة فى الوقت الحالى تحت إمرة سلاح الجو، الذى يشرف حاليا على أغلب القدرات الحساسة فى الفضاء.

ويستند أحد الدفوع المؤيدة لتخصيص مزيد من الموارد لقوة فضاء أو قيادة فضاء إلى أن منافسى الولايات المتحدة مثل روسيا والصين يستعدون على نحو متزايد فيما يبدو لضرب القدرات الأمريكية فى الفضاء فى حال نشوب صراع.

وقال ماتيس لدى تقديمه الفكرة إن الفضاء "بصدد أن يصبح ساحة متنازعا عليها وتطلق الشرارة للحروب وعلينا أن نتكيف مع الواقع".

وكان ماتيس عبر فى وقت من الأوقات عن معارضته لإنشاء فرع جديد للجيش الأمريكى يركز على الأصول العسكرية فى الفضاء، قائلا فى رسالة إلى عضو فى الكونجرس العام الماضى إن الفرع "سيمثل نهجا ضيقا بل ومحدودا لعمليات لفضاء".

والولايات المتحدة عضو فى معاهدة الفضاء الخارجى لعام 1967 التى تحظر نشر أسلحة دمار شامل فى الفضاء وتجيز استخدام القمر وغيره من الأجرام السماوية للأغراض السلمية فقط.

وثمة انقسام فى الآراء فى الكونجرس بشأن قوة الفضاء.

فقد قال مايك روجزر العضو الجمهورى بلجنة القوات المسلحة فى مجلس النواب أن تلك الخطوة ستعزز الأمن القومي.

وأضاف على تويتر "نحذر فى مجلس النواب منذ سنوات من التهديدات المحدقة بأصولنا فى الفضاء ومن الوتيرة البطيئة على نحو غير مقبول لتطوير مزيد من أنظمة الفضاء التى تتسم بالكفاءة".

غير أن السناتور الديمقراطى بيل نلسون قال إن خطوة من هذا القبيل "ستمزق سلاح الجو".