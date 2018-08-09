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الخميس، 09 أغسطس 2018 04:40 م
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تحرير 1561 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:38 م
تحرير 1561 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرور - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير وضبط 1561 مخالفة مرورية متنوعة وشملت503 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و73 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و77 مخالفة انتظار خاطئ وحجز17 سيارة و151 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو118 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 35 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و42 رخصة لمخالفة البيئة و114 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 40رخصة لمخالفة خط السير و46 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و27 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 11 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 74 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و16مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و20 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و63 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 8سيارات متروكة و50 مخالفة إزالة فاميه وتحرير18 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و24 مخالفة مواقف عشوائية و40 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير23 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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