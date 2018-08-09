برلمانى روسى: موسكو لديها إمكانية الرد المناسب على العقوبات الأمريكية الجديدة

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قال رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الدوما الروسى ليونيد سلوتسكى، بإن لدى موسكو إمكانية الرد المناسب على العقوبات الأمريكية الجديدة ، مشيرا إلى أن الإجراءات المناسبة للرد الروسى منصوص عليها فى قانون العقوبات الجوابية.

وأضاف سلوتسكى للصحفيين، اليوم الخميس : " فيما يتعلق برد فعل روسيا المحتمل، فهذا من اختصاص السلطة التنفيذية" .. مؤكدا أنه على ثقة من أن الرد سيكون مناسبا،حيث صاغت السلطة التشريعية مجموعة كاملة من التدابير القانونى باعتماد قانون العقوبات الجوابية فى دورة الربيع البرلمانية.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت - أمس الأربعاء - فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب استخدامها لأسلحة كيميائية فى تسمم العميل الروسى السابق سكريبال وابنته، وتتكون هذه العقوبات من حزمتين، الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما وتفرض حظر على توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، وتتضمن الحزمة الثانية، التى ستدخل حيز التطبيق فى غضون 90 يوما تخفيضا فى مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التى تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.



وكان مجلس الدوما الروسى قد أقر - فى 22 مايو الماضى - قانوناً "حول الإجراءات الجوابية على التصرفات غير الودية من قبل الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى".. ووقع الرئيس الروسى مطلع يونيو الماضى على هذا القانون .