انتهاء إجراءات سفر حجاج أسر شهداء الروضة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن، اليوم الخميس، مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، الانتهاء من تجهيز كل الأوراق اللازمة واستخراج جوازات السفر لأسر شهداء الروضة لسفر 248 حاجا منهم للأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج.

يذكر أن سفر حجاج أسر شهداء مسجد الروضة أعلن تحمل تكلفته الأزهر الشريف، وتم بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء تجهيز الأوراق للمستحقين من ذوى الشهداء.

كان إرهابيون اقتحموا مسجد قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء فى نوفمبر من العام الماضى، وفتحوا النار على المصلين أثناء أدائهم صلاة الجمعة، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منهم، وعرف الحادث الإرهابى باسم مجزرة الروضة.