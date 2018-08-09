الكويت تدين إطلاق صاروخ باليستى على منطقة جازان بالسعودية

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أدانت الكويت واستنكرت بشدة العمل الإرهابى المتمثل فى إطلاق صاروخ باليستى نحو منطقة جازان جنوبى السعودية، والذى أسفر عن استشهاد مقيم يمنى وإصابة عدد من المدنيين.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعثها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية، سائلا المولى تعالى أن يتغمد شهيد هذا العمل الاثم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وأكد أمير الكويت أن هذا العمل العدائى الذى استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية.

وشدد على وقوف الكويت مع السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها، سائلا فى الوقت نفسه المولى تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم من كل مكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية.