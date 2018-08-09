"القوى العاملة بالقليوبية" تنتهى من إحصائيات مستحقى منح عيد الأضحى

القليوبية إبراهيم سالم

أكد فتحى دسوقى، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أن المديرية تكثف من مجهوداتها بالتنسيق مع الوزارة من أجل تعديل اللائحة المالية والإدارية للعمالة غير المنتظمة طبقا لقانون العمل، والعمل على تعديل لائحة المساعدات لزيادة المبالغ التى تصرف للحالات الإنسانية لتصبح ضعف المبالغ التى تصرف حاليا.

وأضاف وكيل القوى العاملة بالقليوبية فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المديرية مستمرة فى إصدار شهادة أمان للعمالة المسجلة بالمديرية والتى تستهدف تغطية 1000 شهادة أمان قيمة الواحدة منها 500 جنيه.

وتابع "دسوقى”، أنه تم التنسيق مع هيئة البريد بالمحافظة لصرف المنح والمساعدات عن طريق مكاتب البريد تسهيلا على المواطنين، وذلك استعدادا لصرف منحة عيد الاضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تم عمل حصر للمستحقين والتى وصلت إلى 4000 مستحق، واستكمال الباقى.