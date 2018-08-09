video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 08:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"القوى العاملة بالقليوبية" تنتهى من إحصائيات مستحقى منح عيد الأضحى

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:00 ص
"القوى العاملة بالقليوبية" تنتهى من إحصائيات مستحقى منح عيد الأضحى اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أكد فتحى دسوقى، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أن المديرية تكثف من مجهوداتها بالتنسيق مع الوزارة من أجل تعديل اللائحة المالية والإدارية للعمالة غير المنتظمة طبقا لقانون العمل، والعمل على تعديل لائحة المساعدات لزيادة المبالغ التى تصرف للحالات الإنسانية لتصبح ضعف المبالغ التى تصرف حاليا.

وأضاف وكيل القوى العاملة بالقليوبية فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المديرية مستمرة فى إصدار شهادة أمان للعمالة المسجلة بالمديرية والتى تستهدف تغطية 1000 شهادة أمان قيمة الواحدة منها 500 جنيه.

وتابع "دسوقى”، أنه تم التنسيق مع هيئة البريد بالمحافظة لصرف المنح والمساعدات عن طريق مكاتب البريد تسهيلا على المواطنين، وذلك استعدادا لصرف منحة عيد الاضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تم عمل حصر للمستحقين والتى وصلت إلى 4000 مستحق، واستكمال الباقى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة القليوبية تكثف الحملات على المستشفيات استعدادا لعيد الأضحى

اخر الاخبار

اخبار القليوبية

القوى العاملة بالقليوبية

عيد الاضحى المبارك

شهادة امان

البريد المصري




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة