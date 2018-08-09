القضاء الإدارى بالشرقية يلغى حجب نتيجة 8 طلاب بالثانوية العامة

الشرقية – إيمان مهنى

قضت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، برئاسة الدكتور عاطف المسلمى رئيس الدائرة، بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بشأن بحجب نتيجة 8 طلاب بالثانوية العامة 2018.

كانت قد نظرت المحكمة الدعوة المقدمة من 8 طلاب بالثانوية العامة، برقم 9511 لسنة 23 ق، يتضررون فيه من حجب نتيجة الدرجات الخاصة بهم، بسبب محاضر غش لهم تمت الفصل فيها.

ويجدر بالإشارة أن الدائرة الأولى تستقبل يوميا دعاوى من طلاب الثانوية العامة، يتظلمون فيه من درجاتهم مطالبين بإعادة تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بهم.

كان أدى الامتحانات لهذا العام 41727 طالبا وطالبة الامتحان فى 113 لجنة على مستوى المحافظة.