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الخميس، 09 أغسطس 2018 01:37 م
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القبض على عامل أثناء شروعه فى بيع سلسلة ذهبية مسروقه بالجمالية

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:17 م
القبض على عامل أثناء شروعه فى بيع سلسلة ذهبية مسروقه بالجمالية المتهم
كتب أحمد إسماعيل
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ألقى رجال مباحث قسم الجمالية القبض على عامل أثناء شروعه فى بيع سلسلة ذهبية مسروقة فى منطقة الصاغة بالجمالية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنت من ضبطه وتبين أنه  عبد الرحمن علوان سن 25 عامل ومقيم 17 شارع السنابل ـ عزبة الصعايدة ـ محافظة الجيزة " دون السوابق "وبحوزته عدد 2 سلسلة ذهبية

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها، من داخل محل مصوغات ذهبية كائن 15 شارع الفواكه ـ المهندسين جيزة ملك شريف محمد محمد رضا سن 66 ومقيم شارع عاصم ـ دائرة قسم شرطة قصر النيل بأسلوب " المغافلة " إبان عمله طرف المجنى عليه.

باستدعاء  المجنى عليه تعرف علي المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف الواقعة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  وتولت النيابة العامة التحقيق،وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.

 


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