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الخميس، 09 أغسطس 2018 06:53 م
خالد صلاح
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العراق يضبط 9 صهاريج نفط ضمن حدود كركوك-كردستان

الخميس، 09 أغسطس 2018 06:01 م
العراق يضبط 9 صهاريج نفط ضمن حدود كركوك-كردستان القوات العراقية- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، ضبط 9 صهاريج نفط ضمن حدود كركوك - كردستان واعتقال أربعة متهمين.

وقال الناطق باسم الداخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مفارز استخبارات شرطة الطاقة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تمكنت من ضبط 9 صهاريج فى منطقة سركران الواقعة ضمن حدود كركوك ، فضلا عن سيارة نوع (بيك أب) وسيارة أوبترا، موضحا أنه تم إلقاء القبض على 4 متهمين من المجموعة بعد الاشتباك معهم.

 كما أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي، وضبط شبكة أنفاق واربع عبوات ناسفة بعملية أمنية جنوب غربى كركوك.

وقالت القيادة فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية إن قوة من اللواء الرابع فى الفرقة السادسة التابعة للشرطة الاتحادية تمكنت، من قتل عنصرين اثنين من تنظيم (داعش) أحدهم انتحارى يرتدى حزما ناسفا إثر عملية أمنية فى قرية سن الذبان فى الحويجة جنوب غربى كركوك.

وأضافت أن قوة من الفوج الثانى فى اللواء الرابع بالفرقة السادسة عثر على شبكة أنفاق للتنظيم الإرهابي، و٤ عبوات ناسفة خلال تفتيش قرى بريمة والمنصورية وشارع المنزلة فى قضاء الحويجة ايضا.

 


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