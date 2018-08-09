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العامة للاستعلامات: إقبال متزايد من الوفود الإعلامية الأجنبية لزيارة مصر

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:10 م
العامة للاستعلامات: إقبال متزايد من الوفود الإعلامية الأجنبية لزيارة مصر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان
أ ش أ
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صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفى ضياء رشوان بأن المركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع للهيئة قد شهد فى الآونة الأخيرة تزايد زيارات الوفود الإعلامية الأجنبية لمصر بغرض إعداد وإنتاج برامج وأفلام تسجيلية ووثائقية تتعلق بالسياحة والثقافة والحضارة المصرية والاكتشافات الأثرية.

وقال رشوان - فى بيان اليوم/ الخميس/ - : "إن آخر التطورات السياسية والاقتصادية التى تجرى على الساحة المصرية وكذلك نجاح مصر فى جذب شركات الاستثمار والخطوات الاقتصادية الإيجابية التى اتخذتها مصر مؤخرا تأتى ضمن أهم الموضوعات التى تناولتها الوفود الإعلامية الأجنبية فى برامجها وأفلامها التسجيلية خلال الفترة الأخيرة".


وأضاف: "أن من أبرز تلك الوفود وفد أمريكى من صحيفة (واشنطن بوست) يقوم بإعداد ملحق اقتصادى استثمارى عن مصر ينشر بالجريدة فى شهر نوفمبر القادم، وكذلك وفد فرنسى من القناة الثانية الفرنسية لإعداد فيلم تسجيلى بعنوان (مصر من السماء) يتم تصويره جوا فى كافة المناطق الأثرية والسياحية بمحافظات مصر".


وأوضح أن عدد الوفود الإعلامية الزائرة لمصر خلال النصف الأول من العام الجارى تخطى 160 وفدا إعلاميا أجنبيا زائرا يضمون 290 مراسلا جاؤوا من مختلف دول العالم يمثلون كبريات وسائل الإعلام المختلفة من الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين، اليابان، بلجيكا، سويسرا، أوكرانيا، الهند، أوزباكستان، إندونيسيا، الإمارات، السعودية، الكويت والمغرب.


من جهته..قال مدير عام المركز الصحفى محمد إمام: "إنه بالنسبة للمراسلين الأجانب المعتمدين والدائمين فهناك تزايد فى أعداد المراسلين الأجانب الذين تقدموا لاعتمادهم كمراسلين جدد دائمين لمؤسساتهم الإعلامية بالخارج منذ عام 2014 وحتى منتصف العام الجارى ليصل إلى 180 مراسلا وبذلك يبلغ مجموع عدد المراسلين الأجانب المعتمدين لدى المركز الصحفى 1280 مراسلا يمثلون 300 وسيلة إعلامية أجنبية مقروءة ومسموعة ومرئية".


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