الصحة تضخ 750 ألف عبوة أنسولين مستورد خلال 48 ساعة بالأسواق

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان أنه سيتم ضخ 750 ألف عبوة أنسولين مستورد بالأسواق خلال 48 ساعة لسد أى نقص محتمل فى السوق.

وقالت زيادة، لـ"اليوم السابع"، إن ما يتم ترديدة عن نقص الأنسولين فى السوق شائعات والأنسولين متوفر للكبار والصغار وهناك بعض الصيدليات تقوم بحجب الأدوية عن المرضى تحسبا للنقص فيما بعد بناء على الإشاعات التى يتم إطلاقها.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة أن المخزون الإستراتيجى بالأسواق يكفى 3 أشهر، موضحة أنه تم شن حملات على الصيدليات من خلال التفتيش الصيدلى لمعاقبة المخالفين، متابعة: "نتابع عمليات التوزيع الخاصة بالأنسولين مع شركات التوزيع وكل صيدلية يتقوم بالحصول على 10 عبوات بشكل يومى".