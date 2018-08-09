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الصحة تؤكد ضخ 5 ملايين عبوة أنسولين بالأسواق خلال النصف الأول من 2018

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:41 م
الصحة تؤكد ضخ 5 ملايين عبوة أنسولين بالأسواق خلال النصف الأول من 2018 الدكتورة الفت غراب رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن أكديما تؤمن احتياجات البلاد من الأنسولين، وتقوم بضخ كميات كبيرة منه بالسوق المحلى، مؤكدة أن الأنسولين المحلى بنفس فاعلية المستورد .

وقالت الدكتورة ألفت غراب لــ "اليوم السابع" أنها تتابع بشكل دقيق حاجة السوق المحلى للإنسولين وكافة الأدوية الحيوية للمرضى، مؤكدة أن الشركة تنفذ توجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن توفير الأدوية الحيوية بالأسواق ومنها الأنسولين .

بدوره، قال الدكتور أحمد كيلانى رئيس شركة المهن الطبية إحدى شركات أكديما، أنه تم ضخ ما يقرب من 5 ملايين فيال أو عبوة أنسولين بتركيزاته المختلفة فى السوق منهم 4 ملايين تم توريدهم إلى وزارة الصحة خلال النصف الاول من 2018، مشيرا إلى أن الدكتورة ألفت غراب والدكتورة رشا زيادة رئيس إدارة الصيدلة يتعاونان لتوفير كافة احتياجات السوق من الأدوية المحلية.

وتابع : لدينا قدرة كبيرة على توفير لحتياجات البلاد وتأمين حاجة الدولة من الأدوية الحيوية التى نقوم بتصنيعها وتابع : مستمرون فى دعم وزارة الصحة وتوفير كافة احتياجات المرضى سواء فى التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من الهيئات الطبية الحكومية، لافتا إلى أن مسألة نقص الأنسولين شائعة لا أساسا لها من الصحة وعلى من يحتاج الأنسولين أن يطلب أنسولين المهن الطبية فهو متوفر وبالأسواق.

  


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الصحة

الأنسولين

الصيدلة




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