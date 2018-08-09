الرئيس التنفيذى لبعثة الحج يتفقد فنادق المدينة للتأكد من توفير سبل الراحة للحجاج

كتب محمود عبد الراضي

تفقد اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، اليوم الخميس، عددا من الفنادق التي تم التعاقد معها لاستقبال ضيوف الرحمن وذلك للتأكد من توفير كافة سبل الراحة لهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتسخير كافة الجهود لخدمتهم.

وحرص الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية خلال جولته، على تفقد غرف هذه الفنادق للتأكد مِن جودة الخدمة المقدمة للحجاج على نحو يليق بمكانة الحاج المصري ، فضلا عن التواجد في غرف العمليات الرئيسيّة في مقر البعثة المصرية بالمدينة والمتصلة مع غرفة العمليات المركزية بقطاع الشئون الإدارية في القاهرة .

كما تحدث الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية مع عدد من الحجاج الذين أثنوا على حجم الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لمساعدتهم على أداء فريضتهم في سهولة ويسر، وسهولة التواصل مع مجموعات العمل المشكلة من ضباط بعثة الحج للوقوف على احتياجات الحاج .

والتقى اللواء عمرو لطفي بعدد من ضباط وزارة الداخلية الذين يتولون الإشراف على تنظيم بعثة الحج هذا العام وأثنى على جهودهم وطالبهم ببذل المزيد مِن الجهود لخدمة الحاج المصري حتى يعود بسلامة الله تعالى إلى أرض الوطن.

وتابع قائلا: إن إجمالى من وصل إلى المدينة المنورة من حجاج القرعة أمس وصل إلى 10 آلاف حاج ، وتم تفويج نحو 6 آلاف و500 حاج صباح اليوم إلى مكة المكرمة بعد المكوث في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 5 أيام .