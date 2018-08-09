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الخميس، 09 أغسطس 2018 08:21 م
خالد صلاح
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الرئيس الإيرانى السابق يدعو لتنحى الرئيس الحالى حسن روحانى

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:09 م
الرئيس الإيرانى السابق يدعو لتنحى الرئيس الحالى حسن روحانى روحانى
أ ش أ
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 دعا الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد اليوم الخميس، الرئيس الحالى حسن روحانى إلى التنحى واصفاً إياه بأنه غير جدير بالثقة.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم أن نجاد، وفى ظل الاحتجاجات التى تشهدها إيران، قال على موقع الرسائل تليجرام إن روحانى غير مناسب للقيادة. ونقلت فوكس نيوز عن نجاد قوله فى مقطع فيديو إن استمرار بقائك سيكون على حساب البلاد. ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.

وكان البرلمان الإيرانى قد صوت أمس لإقالة وزير العمل الإيرانى فى حكومة روحاني، على ربيعي، حيث صوت خلال جلسة استجواب لربيعى 129 نائباً لإقالته، بينما عارض ذلك 111 آخرين من بين 243 نائباً حضروا هذه الجلسة، حيث امتنع 3 عن التصويت.

وتولّى نجاد رئاسة إيران لفترتين متتاليتين من 2005 إلى 2013، إلا أنه تم منعه من خوض الانتخابات الرئاسية للعام الماضي. وتأتى دعوة نجاد فى ظل فترت اضطرابات محلية تشهدها إيران وتوترات خارجية بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووى لعام 2015.

 


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