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الخميس، 09 أغسطس 2018 03:14 م
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الداخلية تضبط 10قضايا فى حملات على مخازن الخردة والمسابك خلال 24 ساعة

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:44 م
الداخلية تضبط 10قضايا فى حملات على مخازن الخردة والمسابك خلال 24 ساعة المتهم والمضبوطات
محمود عبد الراضى_دينا الحسينى
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شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وأجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن القاهرة، الجيزة وإدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن - بتنفيذ حملة تفتيشية مُكبرة على كافة مخازن الخردة والمسابك، لضبط المهمات المصلحية المسروقة، والخاصة بهيئة السكك الحديدية، والعمل على استهداف وضبط مرتكبىيها.
 
أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 10 قضايا منها  6 قضايا الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، 4 قضايا بكلٍ من سوهاج، قنا، أسوان لسرقة المهمات المصلحية الخاصة بالسكك الحديدية عباره عن قطع قضبان سكك حديدية - مسامير حديدية – قطع فرامل - كابلات - نوافذ قطارات - قطع ألمونيوم - سلاسل حديد  بإجمالى  10 متهمين .
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات .
 

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شرطه النقل والمواصلات

مخازن الخرده

سرقه مهمات مصلحيه

مهمات السكه الحديد

حوادث اليوم




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

عقبال كل المحافظات

خاصه الحملات على سارقى ومشترو البالوعات المسروقه من الشوارع

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