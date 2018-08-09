الداخلية تضبط 10قضايا فى حملات على مخازن الخردة والمسابك خلال 24 ساعة

محمود عبد الراضى_دينا الحسينى

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وأجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن القاهرة، الجيزة وإدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن - بتنفيذ حملة تفتيشية مُكبرة على كافة مخازن الخردة والمسابك، لضبط المهمات المصلحية المسروقة، والخاصة بهيئة السكك الحديدية، والعمل على استهداف وضبط مرتكبىيها.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 10 قضايا منها 6 قضايا الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، 4 قضايا بكلٍ من سوهاج، قنا، أسوان لسرقة المهمات المصلحية الخاصة بالسكك الحديدية عباره عن قطع قضبان سكك حديدية - مسامير حديدية – قطع فرامل - كابلات - نوافذ قطارات - قطع ألمونيوم - سلاسل حديد بإجمالى 10 متهمين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات .