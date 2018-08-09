video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولى لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:46 ص
الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولى لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة رامى الحمدلله
أ ش أ
إضافة تعليق

طالب المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى المحافظات الجنوبية.

وحمل المحمود - فى بيان صحفى اليوم الخميس- حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية عن التصعيد الخطير الذى يشهده قطاع غزة، واستمرار الحصار منذ 11 عاما، والذى فاقم الأوضاع وطال كافة مستويات الحياة وما زال يدفع بالشعب الفلسطينى إلى مزيد من التوتر والمخاطر.

وأكد أن الخطر الشديد الذى يحدق بالقضية الفلسطينية برمتها يستوجب تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية على الفور، وذلك عبر تمكين الحكومة بشكل كامل فى القطاع، كما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء رامي الحمد الله المجتمع الدولى إلى ترجمة إدانته المتكررة للعدوان على غزة إلى تدابير جادة وفاعلة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

وقال - فى تصريحات عبر صفحته على فيس بوك اليوم - "إن العدوان والتصعيد الجديد على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة المحاصر أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم الطفلة "بيان" التى لم تتجاوز العام ونصف ووالدتها الحامل".

وأضافت "لقد آن الأوان لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وإنفاذ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ورفع الحصار الجائر الذى يزيد من قتامة وتدهور الأوضاع الإنسانيةِ فى غزة".

واستشهد ثلاثة فلسطينيين مساء أمس الأربعاء وأصيب نحو 12 آخرين فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير فلسطين يستقبل دلال أبو آمنة قبل حفلها بمهرجان القلعة

وفد الجهاد الإسلامى برئاسة النخالة يصل موسكو لبحث الوضع فى فلسطين

السفير الفلسطينى بعمان يشيد بتصريحات العاهل الأردنى حول ثوابت بلاده تجاه فلسطين

فلسطين

إسرائيل

غزة

رامى الحمدلله

أخبار العرب

أخبار العرب الآن




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة