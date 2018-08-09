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التموين تستعد لعيد الأضحى بطرح أكثر من 8 آلاف رأس ماشية و1200 طن لحوم مجمدة

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:20 م
التموين تستعد لعيد الأضحى بطرح أكثر من 8 آلاف رأس ماشية و1200 طن لحوم مجمدة لحوم - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة والخراف الحية البلدية، بالإضافة إلى السلع الأساسية الغذائية، وذلك فى الشوادر وفروع المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى فروع الجملة فى كافة محافظات الجمهورية، حيث سيتم طرح 8100 رأس ماشية لتباع لحوم طازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، 1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيها للكيلو، 1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيها للكيلو، 15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ 90 جنيها، 2650 خروف بلدى حى سعر الكيلو قائم  62 جنيها.

 

وسيتم طرح هذه الكميات من اللحوم والسلع الأساسية خلال فترة عيد الأضحى المبارك فى اكثر من 1250 مجمعا استهلاكيا وعدد 56 شادرا بالمحافظات، كما سيتم ضخ كميات كبيرة من السكر، الأرز، الدقيق، الزيوت بأنواعها، والمسلى، والصلصة وغيرها من السلع الغذائية الاساسية فى كافة فروع التجزئة بالإضافة إلى فروع الجملة ومنافذ مشروع جمعيتى وبدالى التموين.

 

كما تم وضع خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية للرقابة والتفتيش خلال ايام العيد، والغاء الاجازات والراحات للمفتشين لعمل الحملات التموينية والتفتيشية، كما تم وضع خطة لصرف الدقيق البلدى للمخابز البلدية من الشون والمطاحن التموينية، وستقوم لجان التفتيش ومجموعات العمل بالمرور على كافة الانشطة التموينية (مخابز، مطاحن، الأسواق والمحال العامة، مستودعات الدقيق والبوتاجاز، بقالى التموين، وفروع جمعيتى) وستقوم غرف العمليات المركزية بمديريات التموين بتلقى الشكاوى وإزالة أسبابها خلال فترة العيد.

 


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