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التضامن تؤكد وصول 7267 من حجاج الجمعيات إلى الأراضى المقدسة حتى الآن

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:11 م
التضامن تؤكد وصول 7267 من حجاج الجمعيات إلى الأراضى المقدسة حتى الآن حجاج- أرشيفية
كتب - مدحت وهبة
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أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها تتابع  تفويج حجاج الجمعيات منذ بدايته فى الثانى من أغسطس الجارى، حيث غادر صباح اليوم الخميس  9 أغسطس من مطار برج العرب 1165حاجاً من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح متجهين إلى المدينة المنورة، كما غادر من مطار الأقصر عدد 521 حاجاً من محافظة سوهاج متجهين إلى جدة.
 
 
وأكدت الوزيرة، فى تصريحات اليوم، ان مطار القاهرة شهد مغادرة عدد 500 حاج متجهين أيضاً إلى جدة يمثلون حجاج محافظات الفيوم والوادي الجديد ليبلغ إجمالى المغادرين اليوم2186 حاجاً ويصبح إجمالى الحجاج فى الأراضى السعودية حتى الآن 7267 حاجاً منهم 5114 حاجاً فى مكة وعدد 2153 في المدينة، لافتة أن  ضيوف الرحمن جميعهم قد وصلوا بخير ويتمتعون بحالة صحية جيدة ولا توجد حالات وفيات أو مرضى تم حجزهم فى المستشفيات حتى الآن.
 
وأوضحت والى أن عمليات التفويج تتم بانتظام مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة للحجيج، مشيرة إلى أنه تم منح أعضاء البعثة الإشراقية لحج الجمعيات الأهلية  كافة التيسيرات والصلاحيات لاتخاذ اللازم نحو مساعدة الحجيج لأداء فريضة الحج لهذا العام، كما يتم تنظيم ندوات للحجاج بمقر إقامتهم بالمدينة من خلال بعثة الوعاظ من علماء الأوقاف المخصصين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية لتقديم التوعية اللازمة لهم ومساعدتهم على إتمام مناسك الحج على الوجه الصحيح.
 
 
من جانبه، أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة تيسير الحج والعمرة ورئيس بعثة الحج، أن البعثة تتولى تقديم كافة أوجه الرعاية للحجاج منذ وصولها، وتم تقسيم عمل البعثة إلى عدة لجان منها لجنة الاستقبال التى تتواجد بمطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولجنة لتسكين الحجاج وأخرى للرعاية الاجتماعية التى تتولى دراسة الحالات التي تتعرض للمشاكل الطارئة.
 
وأضاف عبد الموجود أن لجان البعثة تشمل أيضا لجنة المعلومات لمساعدة الحالات التي  تتعرض لأى صعوبات أو تتخلف عن مكان اقامتها و توصيلها إلى مقر الإقامة وتعويض منفقدت أموالهم ومساعدتهم في أداء مناسك الحج وأنه تم تخصيص الرقم (  00966563593425 ) لتلقى مقترحات وشكاوى الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضى المقدسة.
 
 

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التضامن

غادة والي

حجاج الجمعيات

الاراضى المقدسة




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