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الخميس، 09 أغسطس 2018 10:50 م
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التحقيقات: سرقة غويشة ذهب ومبالغ مالية من ضحية ١٥ مايو

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:19 م
التحقيقات: سرقة غويشة ذهب ومبالغ مالية من ضحية ١٥ مايو ذهب-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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كشفت التحقيقات الأولية فى واقعة العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بمدينة ١٥ مايو، عن أن المتهم سرق مبالغ مالية ومصوغات ذهبية كانت فى يد المجنى عليها.
 
واستمعت جهات التحقيق إلى زوج الضحية "صاحب مخبز" وابنها وابنتها، الذين أكدوا عدم وجود أى عداوة بينهم وبين أى شخص ولم يتهموا أحد بارتكاب الواقعة، مضيفين: أنه كان يوجد مبلغ مالى خاص بالمجنى عليها وآخر خاص بزوجها تم سرقتهما، بالإضافة إلى غويشة ذهب كانت فى يديها.
 
كما كشفت التحقيقات عدم وجود أى إصابات بجسد الضحية سوى فى منطقة الرقبة نتيجة ذبحها على يد المتهم.
 
وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ١٥ مايو يفيد العثور على جثة ربة منزل قى العقد السادس من عمرها مذبوحة داخل شقتها بالمجاورة ١، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ لكشف غموض الواقعة، كما تم تشكيل فريق بحث من رؤوساء مباحث أقسام حلوان والمعصرة و١٥ مايو والتبين، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجانى.

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