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خالد صلاح
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الإكوادور تعلن حالة الطوارئ بسبب المهاجرين الفنزويليين على الحدود

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:16 ص
الإكوادور تعلن حالة الطوارئ بسبب المهاجرين الفنزويليين على الحدود مهاجرين - أرشيفية
(رويترز)
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أعلنت الإكوادور أمس الأربعاء حالة الطوارئ فى ثلاث مقاطعات بسبب ارتفاع عدد المهاجرين الفنزويليين الذين يعبرون الحدود الشمالية مع كولومبيا بعد فرارهم من الأزمة الاقتصادية فى البلاد.

وأدى ارتفاع التضخم ونقص المنتجات المزمن فى فنزويلا إلى نزوح جماعى للمواطنين الذين يسافرون عادة عن طريق البر عبر كولومبيا وغالبا ما يستمرون جنوبا للوصول إلى الإكوادور وبيرو وتشيلي.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان "أعلنت حكومة الإكوادور حالة الطوارئ فيما يتعلق بالهجرة البشرية فى مقاطعات كارشى وبيشينشا وايرو لتوفير اهتمام فورى للمهاجرين الفنزويليين على الحدود الشمالية".

وأضافت أن الإكوادور بدأت هذا الأسبوع باستقبال 4200 مهاجر فنزويلى يوميا. ولم تذكر عدد الذين كانوا يصلون قبل ذلك أو لماذا زادت الأرقام.

 

 


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