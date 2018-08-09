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الأحد المقبل.. احتفالية كبرى للتميز العلمى بجامعة بنها

الخميس، 09 أغسطس 2018 06:01 م
الأحد المقبل.. احتفالية كبرى للتميز العلمى بجامعة بنها الدكتور السيد القاضي رئيس جامعه بنها
كتب محمد حجازى
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تبدأ صباح يوم الأحد القادم فعاليات يوم التميز العلمى الرابع بجامعة بنها، حيث يفتتح الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، الاحتفالية بحضور نواب رئيس الجامعة والعمداء وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأمناء المساعدين للجامعة والقيادات الادارية والطلاب وعدد كبير من العاملين.
 
ويقوم رئيس الجامعة بتكريم نائبا رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدراسات العليا بمناسبة بلوغهما سن التقاعد، وكذلك سيكرم القاضى عمداء الكليات السابقين والذين انتهت مدة عمادتهم.
 
وتشهد الاحتفالية تكريماً لطلاب الجامعة الأوائل فى مختلف الكليات دفعة 2017/2018، كما سيتم الاعلان عن المكتبات الفائزة فى مسابقة أفضل مكتبة بالجامعة لهذا العام، وسيتم منح المكتبات الفائزة شهادات تقدير وجوائز مالية تشجيعاً لها على استمرار التميز فى أداء خدماتها للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.
 
كما سيتم تكريم المتميزين فى البحث العلمى والمنشورة اعمالهم فى المجلات العلمية العالمية، والفائزين بالجوائز المحلية والإقليمية والدولية، وتكريم العاملين المتميزين فى الجهاز الإدارى للجامعة، كما سيتم تكريم أبناء العاملين من طلاب الثانوية العامة الحاصلين على أكثر من 95% هذا العام
 
كما يقوم القاضى بتكريم وحدة الجودة بكلية العلوم التى بذلت مجهوداً كبيراً أدى إلى حصول الكلية على الاعتماد من قبل الهيئة القومية للاعتماد.
 
وعلى هامش الاحتفالية سيتم الإعلان عن مراجعة الخطة البحثية للجامعة 2017-2022 واعطاء دفعة جديدة لتنفيذها وفقاً للمواعيد المحددة بها.
 
وقال القاضى فى تصريحات صحفية له، أن الجامعة تحرص على اقامة هذه الاحتفالية تكريماً لكل الجهود التى بذلت فى مختلف المجالات العلمية والبحثية والإدارية وحتى تقول الجامعة لكل من بذل جهداً، نحن نشكركم ونقدر جهدكم ونطالبكم باستمرار العمل والتميز.
 
 
دعوة يوم التميز العلمى
دعوة يوم التميز العلمى

 


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