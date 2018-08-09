استشهاد طفلة ووالدتها فى غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة

(أ ف ب)

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة أنّ طفلة رضيغة ووالدتها استشهدا فى غارة إسرائيلية جوية فجر اليوم الخميس فى مخيم النصيرات فى وسط قطاع غزة.

وقال الطبيب أشرف القدرة فى بيان: "استشهدت الطفلة الرضيعة بيان محمد خماش التى تبلغ من العمر عاما ونصف عام ووالدتها إيناس محمد خماش (23 عاما) وهى حامل، وأصيب زوجها محمد خماش بجراح متوسطة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلى لمنطقة الجعفراوى بمخيم النصيرات فى المحافظة الوسطى".

وأضاف أنه بمقتل الرضيعة وأمها ترتفع إلى "ثلاثة شهداء" حصيلة القتلى فى سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية التى بدأت مساء الأربعاء على مواقع وأهداف فى مناطق مختلفة فى قطاع غزة".

وأوضح القدرة أنّ عدد المصابين إثر القصف الجوّى بلغ "12 مصابا إثنان منهم فى حالة خطرة، ونُقلوا إلى مستشفيات مختلفة فى القطاع لتلفى العلاج".