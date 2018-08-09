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الخميس، 09 أغسطس 2018 05:28 م
خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق اليونان لـ 93 قتيلا بينهم 45 امرأة

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:12 م
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق اليونان لـ 93 قتيلا بينهم 45 امرأة حريق اليونان
أ ف ب
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ارتفعت حصيلة الحريق الكارثي الذى شهده شرق أثينا قبل نحو أسبوعين إلى 93 قتيلا، اليوم الخميس، بعد وفاة جريحين متأثرين بحروقهما، حيث توفيت امرأة مسنّة تبلغ 78 عاما، ووفاة رجل مسنّ يبلغ 83 عاما، ولا  يزال 34 جريحا يتم معالجتهم فى المستشفيات بينهم 6 فى حالة حرجة.
 
وأعلن جهاز الحماية المدنية أن القتلى هم 44 امرأة أصبحن 45 بعد وفاة المسنّة و35 رجلا و11 طفلا وشخصان لم يتم التعرف عليهما بعد.
 
وإثر هذه الكارثة أقالت الحكومة أربعة مسؤولين بينهم نيكوس توسكاس مساعد وزير حماية وقائدا الشرطة وجهاز الاطفاء.
 
وكانت ووسائل الاعلام حمّلت "توسكاس" مسؤولية الإدارة السيئة للحريق الذى اندلع فى 23 يوليو الماضى، وأتى على قرى ساحلية شرق أثينا .

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