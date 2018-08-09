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ارتفاع أرباح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لـ 2.13 مليار جنيه فى 2018

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:56 م
ارتفاع أرباح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لـ 2.13 مليار جنيه فى 2018 قناة السويس - أرشيفية
كتبت: هبة حسام
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية حققت أرباحاً صافية بلغت 2.13 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/ 2018 والمنتهى فى يونيو 2018، بنسبة زيادة 64% مقارنة بالعام المالى السابق له 2016/2017، والذى بلغت الأرباح خلاله 1.3 مليار جنيه.
 
وقال مميش فى بيان له اليوم الخميس، إن  الإحصائيات الرسمية الأخيرة، أظهرت أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحتل المركز الخامس فى قائمة الهيئات الاقتصادية الأكثر ربحاً، مشيراً إلى إيرادات الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية التى شهدت رواجاً في حركة التداول فى العام الماضى، وكذلك نتيجة المشروعات والتعاقدات التى أبرمتها الهيئة منذ نوفمبر الماضى 2017، خاصة بعد توقيع الستة عقود خلال منتدى الشباب في شرم الشيخ.
 
وأضاف رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن جهود إدارة الهيئة والعاملين بها فى اتباع سياسات تسويقية واستثمارية مرنة لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وآخرها التى تمثلت فى توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط، والذى تتضمن شراكات وتمويلات كبرى المؤسسات الدولية.
 
وفى هذا السياق، أكد الفريق مهاب مميش أن المنطقة الاقتصادية بمشروعاتها ستصبح مركزاً عالمياً للتجارة ومنطقة لوجستية ضمن أهم المناطق العالمية، لافتا إلى انه من خلال السياسات المتبعة نستهدف دفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام بحلول 2025، خاصة فيما يتعلق بتطوير الموانئ ودخولها المنافسة العالمية مقارنة بمثيلاتها العالمية.
 
كذلك توفير فرص عمل لشباب جميع المحافظات وإنشاء مراكز للتدريب الفني والصناعي وخلق مجتمعات عمرانية جديدة لجذب السكان، فضلاً عن اعتماد مشروعات المنطقة الاقتصادية فى أغلب مراحله على الشركات والمؤسسات الوطنية، مما يؤدى إلى انتعاش الاقتصاد المحلى واكتساب خبرات وزيادة إمكاناتها المادية.
 
ولفت مميش إلى سياسة المنطقة في تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، مما يؤدى إلى زيادة الدخل القومى وموارد الدولة من النقد الأجنبى.
 
 
 
 
 

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