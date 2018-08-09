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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على مجرى مائى بقرية بالشرقية

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:55 ص
إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على مجرى مائى بقرية بالشرقية مشاجرة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات، فى مشاجرة نشبيت بين عدد من الأشخاص بقرية القاسمية، مركز بلبيس بمحافظة الشرقية للخلاف على مجرى مائى، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى الإسعافات وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب مشاجرة، بين عدد من الأشخاص بقرية القاسمية التابعة لمركز بلبيس، للخلاف علي مروى مائى، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 7 أشخاص، بكدمات وسحجات، وتم نقلهم للمستشفى، والتحفظ على الطرفين، وتحرير محضر بالواقعة.


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