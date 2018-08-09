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إحالة 82 من العاملين بالوحدات الخدمية بكفر الزيات للتحقيق

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:10 ص
إحالة 82 من العاملين بالوحدات الخدمية بكفر الزيات للتحقيق عثمان شعلان
الغربية عادل ضرة
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أصدر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز و مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، قراراً بإحالة 82 من العاملين بالمستشفى العام ومستشفى الحميات والزراعة للتحقيق بعد  قيام فريق من المتابعة بالمرور على مستسفى كفر الزيات العام وتبين غياب  57 من العاملين بالمستشفى.

كما تم المرور على مستشفى الحميات بكفر الزيات، وتبين غياب 22 من العاملين بالمستشفى، وبالمرور على الإدارة الزراعية بكفر الزيات وتبين غياب  3 من العاملين بالإدارة تم اعداد تقرير بالمرور، وعرضه على رئيس المركز والمدينة، فأصدر قراره المتقدم.

 

 

 


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