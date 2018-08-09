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إحالة العاملين بالجمعية الزراعية فى الزاوية الخضراء ببنى سويف للتحقيق

الخميس، 09 أغسطس 2018 07:49 م
إحالة العاملين بالجمعية الزراعية فى الزاوية الخضراء ببنى سويف للتحقيق المحاسب عادل ضيف الله رئيس مدينة الفشن
بنى سويف :هانى فتحى
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أحال المحاسب عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة الفشن ببنى سويف العاملين بالجمعية الزراعية بقرية الزاوية الخضراء للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

وكان المحاسب عادل ضيف الله رئيس مدينة الفشن، قد ترأس لجنة من الوحدة المحلية لمدينة الفشن، ضمت يوسف سعد ورضا توفيق الطيب من التفتيش المالى والإدارى للوحدة المحلية، لتفقد الجمعية الزراعية لقرية الزاوية الخضراء للوقوف على انضباط العاملين بها، وفوجئت اللجنة أثناء زيارتها للجمعية الزراعية بعدم تواجد أحد من العاملين فى الجمعية وترك مبنى الجمعية مفتوح بدون عاملين أثناء مواعيد العمل الرسمية فقرر إحالتهم للتحقيق.


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