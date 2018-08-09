أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 9-8-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 9-8-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع كافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب.

البورصة تربح 240 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع كافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 240 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 885.777 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 272 مليون ورقة مالية بقيمة 770 مليون جنيه عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.14% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.7%، والعرب على 5.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 64.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 6.5 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب، المؤسسات العربية للشراء بقيمة 34.7 مليون جنيه، 660 ألف جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 15924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2643 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 15871 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% عند مستوى 754 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 54 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

ان اى كابيتال

أعلنت الشركة الشرقية ايسترن كومبانى، عن توقيع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عقدا مع شركة إن آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أمس الأربعاء، كمستشار فى بيع جزء من أسهمها تمثل نسبة 4.5% فى رأس مالها من خلال الطرح الثانوى فى البورصة المصرية، وذلك فى إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأضافت الشركة الشرقية ايسترن كومبانى، فى بيان للبورصة اليوم الخميس، أن شركة ان اى كابيتال ستطرح كراسة الشروط والمواصفات على بنوك الاستثمار لتلقى عروضهم لطرح وترويج الأسهم.

عودة محمد عبد السلام

كشف طارق عبد البارى الرئيس التنفيذى لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس، على عودة اللواء محمد عبد السلام لانتخابات رئاسة الشركة، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة اليوم أو يوم الأحد المقبل لتحديد موعد الانتخابات، متوقعا أن تجرى الانتخابات فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قررت تأجيل الانتخابات على رئاسة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً، لحين دراسة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أمس السبت بإعادة محمد عبد السلام للانتخابات، وتحديد ميعاد جلسة للاستشكالين المقدمين من المرشحين أشرف الضبع ومحمد عبد السلام.

396 مليون جنيه ضمانات منقولة

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل المصرى للضمانات المنقولة وصل إلى ما يقرب من 396 مليار جنيه لعدد 12 ألف إشهارًا بعد مرور أربعة أشهر من بدء تشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة وانتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات على الأصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لعام 2015.

واستعرض عمران، خلال كلمته بختام ورشة العمل الدولية لتنظيم أسواق المال، بحضور خبراء من هيئة الرقابة الأمريكية، جهود مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية منذ تشكيله، مضيفا أن المجلس عقد أكثر من 10 اجتماعات اتخذ خلالها نحو 106 قرار نسبة 80% خاصة بسوق المال، كما تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتى وصل عدد صفحاتها إلى 62 صفحة، وتم ارسالها لوزيرة الاستثمار، متابعا كما أصدرنا عدة تعديلات بشأن قواعد القيد، ولذا سيتم إصدار نسخة معدلة موحدة.

وفى هذا الإطار، أعلن عمران، عن مناقشة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية خلال اجتماعه المقبل، إلزام المتعاملين بالشراء بالهامش بالاستعلام الائتمانى من شركة اى سكور قبل التعامل عليه، مداعبا محمد كفافى رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بإلزام الشركة بإصدار الاستعلام بسعر التكلفة.

وأكد محمد عمران، أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، مهتم محورين أولا تحسين مستوى الإفصاح والشفافية، وثانيا حماية المستثمرين والأقلية.