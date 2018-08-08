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للشهر الخامس على التوالى.. تراجع مشتركى المحمول لـ96.5 مليون حتى مايو الماضى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:47 م
للشهر الخامس على التوالى.. تراجع مشتركى المحمول لـ96.5 مليون حتى مايو الماضى مستخدم للهاتف المحمول
كتبت هبة السيد
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واصلت أعداد المشتركين فى خدمة التليفون المحمول تراجعها للشهر الخامس على التوالى لتصل إلى 96 مليونا و497 ألف مشترك حتى نهاية شهر مايو الماضى، منخفضة من 97 مليونا و679 ألف مشترك حتى نهاية شهر إبريل، 99 مليون و133 ألف مشترك خلال شهر مارس، و100 مليون و243 ألف مشترك خلال شهر فبراير، و101 مليون و324 ألف خلال شهر يناير، وهو آخر الشهور التى شهدت زيادة فى أعداد المشتركين مقارنة بالشهر السابق، إذ سجل شهر ديسمبر من عام 2017 عدد 101 مليون و267 ألف مشترك.
 
وأظهرت بيانات وزارة الاتصالات، انخفاض أعداد المشتركين فى شركات المحمول الثلاثة "فودافون وأورنج واتصالات مصر"، ولم تتضمن البيانات مشتركى شبكة "WE".
 
وتراجع مشتركو شركة أورنج خلال الشهور الأربعة الماضية من 33 مليونا و762 ألف مشترك خلال شهر يناير إلى 33 مليون مشترك و242 ألف مشترك خلال شهر فبراير، ثم 32 مليونا و650 ألف مشترك خلال شهر مارس، و32 مليونا و71 ألف مشترك خلال شهر إبريل، ثم إلى 31 مليونا و394 ألف مشترك حتى نهاية مايو الماضى.
 
والأمر نفسه لشركة فودافون إذ تراجع عدد مشتركى الشركة من 43 مليونا و738 ألف مشترك خلال شهر يناير، إلى 42 مليونا و934 ألف مشترك خلال شهر فبراير، ثم ارتفع إلى 43 مليونا و162 ألف مشترك خلال شهر مارس قبل أن ينخفض إلى 42 مليونا و193 ألف مشترك، ثم 42 مليونا و88 ألف مشترك حتى مايو الماضى.
 
فيما تراجعت شركة اتصالات مصر من 23 مليونا و823 ألف مشترك خلال شهر يناير، إلى 21 مليونا و383 ألف مشترك خلال شهر فبراير، ثم 20 مليونا و677 ألف مشترك خلال شهر مارس، لتنخفض إلى 20 مليونا و380 ألف مشترك خلال شهر إبريل، ثم 19 مليونا و989 ألف مشترك حتى مايو الماضى.
 
ووضع جهاز تنظيم الاتصالات إجراءات صارمة لتسجيل خطوط المحمول منذ ثلاث سنوات، وقام بفضل الخدمة عن ملايين المستخدمين انذاك، و التلويح بعقوبات وغرامات على الشركات المخالفة لعمليات تسجيل وبيع الخطوط، وأصدر قرار فى مايو 2015 يمنع بيع الخطوط خارج المحال والمنافذ الرئيسية.

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