برلمانى فلسطينى: غزة تخسر 30 مليون دولار نتيجة إغلاق معبر كرم ابو سالم

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قال النائب جمال الخضرى، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن خطة خنق غزة التى تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بما تشمل من خطوات وإجراءات أبرزها إغلاق معبر كرم أبو سالم التجارى بشكل شبه كامل، خلفت خسائر بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار خلال نحو شهر.

وشدد الخضرى، فى تصريح صحفى اليوم، على أن هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة هي نتيجة أولية لتطبيق الخطة التي بدأت بإغلاق المعبر في العاشر من يوليو من العام الجاري.مشيرا إلى أن الخسائر في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والمقاولات والنقل والعمال وقطاع الصيد نتجت عن الاغلاق.

‏وبين أن تضرر هذه القطاعات يزداد تأثيره يوميا على كل مناحي الحياة، ويدخل القطاع في حالة شبه انهيار اقتصادي شامل، وضعف شديد للقوة الشرائية، وزيادة مخيفة في معدلات الفقر والبطالة وإغلاق للمصانع والمحال التجارية بشكل تصاعدي.

وجدد الخضري التأكيد أن 80% من مصانع غزة في حكم المغلق، وسرحت آلاف العمال من أعمالهم، فيما مئات المحال التجارية بدأت تغلق أبوابها بسبب الحصار وخطة الخنق وضعف القوة الشرائية.لافتا إلى أن ٣٥٠٠ شاحنة محملة بالبضائع لكل القطاعات محتجزة وممنوع دخولها غزة بقرار من الاحتلال الاسرائيلي، فيما قطاع النقل تضرر بشكل كبير جراء احتجاز بضائع التجار وعدم إدخالها.

وشدد على أن قطاع المقاولات والعمل في المشروعات المحلية والدولية مصاب بالشلل شبه التام، بسبب منع دخول مستلزمات إكمال المشاريع الحيوية لدى معظم شركات المقاولات.كما أن القطاع الزراعي يتكبد خسائر فادحة بسبب منع تصدير المنتجات الزراعية الى الأسواق العربية والضفة الغربية.

