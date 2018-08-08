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المرور: تحويلات بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:55 م
المرور: تحويلات بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة، تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى فى تقاطعه مع الدائرى الأوسطى لمدة يومين، بسبب تطوير ورفع كفاءة الحاجز الخرسانى الأوسط بين اتجاهى الطريقين وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

وستكون التحويلات المرورية للقادم من القاهرة اتجاه السويس، للدخول الى الطريق الداعم الجانبى المستحدث ما قبل كوبرى الدائرى الأوسطى، والسير بالطريق الداعم لمسافة كيلو ثم العودة مرة أخرى الى الطريق الرئيسى بعد تجاوز منطقة الأعمال، على أن تكون الأعمال بدء من يوم السبت 6 صباحا وحتى 5 مساء لمدة يومان.

 

وتراقب إدارة المرور حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة مع وضع الشركة المنفذة للأعمال المخاريط والعلامات الإرشادية والضوائية لمنع وقوع أى حوادث مرورية لحين انتهاء تلك اﻷعمال.


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